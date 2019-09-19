يشبه الإنفلونزا.. تحذير من مرض يقتل 80 مليون شخص خلال يومين

المواطن - متابعة

حذر خبراء من أن مرضًا خطيرًا يمكن أن يقتل 80 مليون شخص حول العالم خلال 36 ساعة، ويشبه الإنفلونزا.

وأشار تقرير جديد، أصدره مجلس رصد الاستعداد العالمي (GPMB)، إلى أنه إذا حدث تفشٍ مماثل لمرض الإنفلونزا، مع عدد السكان الذين يسافرون باستمرار، قد تكون الآثار أسوأ من المتوقع.

ولفت التقرير إلى أنه قبل قرن من الزمان، أصاب وباء الإنفلونزا الإسبانية ثلث سكان العالم، وقتل 50 مليون شخص.

ويهدف التقرير، لحثّ قادة العالم على العمل لمواجهة هذا الخطر، ويقول خبراء: “خطر انتشار وباء في جميع أنحاء العالم هو خطر حقيقي، والعامل الممرض سريع الحركة لديه القدرة على قتل عشرات الملايين من الناس وتعطيل الاقتصاد وزعزعة الأمن القومي”.

ويقول التقرير إن التوصيات التي أصدرها في وقت سابق، قوبلت بالتجاهل بشكل كبير من قبل قادة العالم، ما أدى إلى استمرار الفجوات الخطيرة، مضيفًا: “لفترة طويلة جدًا، سمحنا بدورة من الذعر والإهمال عندما يتعلق الأمر بالأوبئة”.

وقال: “إننا نكثف الجهود عندما يكون هناك تهديد خطير، وننسى بسرعة عندما ينحسر التهديد”.

ونشر التقرير خارطة للعالم مع قائمة من الإصابات المحتملة، التي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع المرض، التي شملت الفيروسات الناشئة حديثًا مثل الإيبولا وزيكا وعدوى فيروس نيباه وخمسة أنواع من الإنفلونزا.

أما الفيروسات التي تعود إلى الظهور، فشملت فيروس غرب النيل ومقاومة المضادات الحيوية والحصبة والتهاب النخاع الرخو الحاد، والحمى الصفراء وحمى الضنك والطاعون وجدري القرود البشري.