يشبه الإنفلونزا.. تحذير من مرض يقتل 80 مليون شخص خلال يومين

يشبه الإنفلونزا.. تحذير من مرض يقتل 80 مليون شخص خلال يومين

2019/09/19
الساعة 5:23 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
طباعة
المواطن - متابعة

حذر خبراء من أن مرضًا خطيرًا يمكن أن يقتل 80 مليون شخص حول العالم خلال 36 ساعة، ويشبه الإنفلونزا.

وأشار تقرير جديد، أصدره مجلس رصد الاستعداد العالمي (GPMB)، إلى أنه إذا حدث تفشٍ مماثل لمرض الإنفلونزا، مع عدد السكان الذين يسافرون باستمرار، قد تكون الآثار أسوأ من المتوقع.

ولفت التقرير إلى أنه قبل قرن من الزمان، أصاب وباء الإنفلونزا الإسبانية ثلث سكان العالم، وقتل 50 مليون شخص.

ويهدف التقرير، لحثّ قادة العالم على العمل لمواجهة هذا الخطر، ويقول خبراء: “خطر انتشار وباء في جميع أنحاء العالم هو خطر حقيقي، والعامل الممرض سريع الحركة لديه القدرة على قتل عشرات الملايين من الناس وتعطيل الاقتصاد وزعزعة الأمن القومي”.

ويقول التقرير إن التوصيات التي أصدرها في وقت سابق، قوبلت بالتجاهل بشكل كبير من قبل قادة العالم، ما أدى إلى استمرار الفجوات الخطيرة، مضيفًا: “لفترة طويلة جدًا، سمحنا بدورة من الذعر والإهمال عندما يتعلق الأمر بالأوبئة”.

وقال: “إننا نكثف الجهود عندما يكون هناك تهديد خطير، وننسى بسرعة عندما ينحسر التهديد”.

ونشر التقرير خارطة للعالم مع قائمة من الإصابات المحتملة، التي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع المرض، التي شملت الفيروسات الناشئة حديثًا مثل الإيبولا وزيكا وعدوى فيروس نيباه وخمسة أنواع من الإنفلونزا.

أما الفيروسات التي تعود إلى الظهور، فشملت فيروس غرب النيل ومقاومة المضادات الحيوية والحصبة والتهاب النخاع الرخو الحاد، والحمى الصفراء وحمى الضنك والطاعون وجدري القرود البشري.


هل قرأت هذا ؟
  • وباء قاتل يجتاح العالم والبداية مسألة وقت!
    •
  • حملة وقائية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
    •
  • الإنفلونزا تحرم الهلال من خدمات الشلهوب أمام النفط
    •
  • حملة تطعيم ضد الإنفلونزا تستهدف 2620 نزيلًا ونزيلة بسجن الطائف
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم