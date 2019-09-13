يوسف بلايلي يصل جدة

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، النجم الجزائري يوسف بلايلي إلى جدة، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للجزائري بلايلي في المطار، وسط حضور عددٍ من جماهير الأهلي التي حرصت على استقباله.

وسبق أن أعلن النادي الأهلي عن وصول يوسف بلايلي إلى جدة، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، إلا أن التأشيرة تسببت في تأخره.

وتعاقد النادي الأهلي مع يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي بعقد يمتد حتى عام 2022.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ14 بدون نقاط.