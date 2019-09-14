يوسف نياكاتي: هذه الطريقة ساعدتني على إحراز هدفين في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي، مهاجم نادي الوحدة، عن سعادته بالتألق وإحراز هدفين في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين اليوم في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث نياكاتي عقب مباراة الأهلي قائلًا: أنا أنفذ تعليمات المدرب، ولكن اللعب من العمق هو أسلوبي، ويُساعدني كثيرًا على إحراز الأهداف، وساعدني أيضًا على إحراز هدفين في الراقي.

وأضاف نياكاتي: كنت أُسجل العديد من الأهداف في التدريبات، وشعرت قبل مباراة الأهلي أنني في حالة بدنية جيدة لأسجل الأهداف.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة بتقدم نادي الوحدة بثنائية دون رد، تقدم الوحدة بالهدف الأول عبر اللاعب يوسف نياكاتي في الدقيقة الثامنة، ثم سجل الهدف الثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أهدر اللاعب عمر السومة فرصة محققة للتسجيل للأهلي بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة الـ66.

ونجح السومة في إحراز الهدف الوحيد للأهلي في مباراة الوحدة من ركلة حرة مُباشرة في الدقيقة الـ96.

ويذكر أن مباراة الأهلي والوحدة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث نجح الوحدة في تحقيق الفوز الأول له في الدوري بالموسم الجديد، بعد أن خسر في أول جولتين أمام فريقي الاتفاق وأبها.