يوفنتوس بنبرة استياء: رونالدو الأحق بالجائزة بدلًا من ميسي

المواطن - محمد سمعه

لا تزال أصداء فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مستمرة خاصة بعد استياء يوفنتوس الإيطالي من اختيار النجم الأرجنتيني للجائزة.

وأكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي بنادي يوفنتوس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو كان الأحق بالفوز بالجائزة من الفيفا أكثر من ميسي.

وتحدث فابيو باراتيتشي المدير الرياضي بـ يوفنتوس لصحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية قائلًا: رونالدو تُوج بجائزة السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي بجانب الفوز مع منتخب البرتغال بدوري الأمم الأوروبية كيف لا يُتوج بها.

وأضاف باراتيتشي: رونالدو قدم موسمًا مذهلًا مع يوفنتوس في أول موسم له مع النادي الإيطالي ومع تقديري واحترامي لليونيل ميسي فهو لاعب كبير ورائع، ولكن كريستيانو رونالدو هو الأحق بالجائزة نتيجة ما قدمه مع يوفنتوس ومنتخب البرتغال.

ويذكر أن يوفنتوس فاز على نادي هيلاس فيرونا بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإيطالي، ثم فاز يوفنتوس بالأمس على نادي بريشيا في الجولة الخامسة بثنائية مقابل هدف.

وسيواجه فريق يوفنتوس نادي سبال في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.

وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو بعد نهاية مباريات المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس فضّل عدم الحضور إلى حفل توزيع جوائز الفيفا أول أمس الاثنين، بعد علمه بأنه لن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وتنافس مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على الجائزة كل من ميسي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.

وحلّ كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الثالث خلف ميسي وفان دايك في سباق الأفضل بالعالم عن عام 2019.