يوفنتوس متمسك بضم نجم الريال

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي ما زال مهتمًّا بالتعاقد مع نجم وسط ريال مدريد الإسباني، إيسكو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو”، إلى أن يوفنتوس متمسك بضم إيسكو، حيث يحظى بإعجاب كبير من قبل المدير الرياضي للنادي، فابيو باراتيسي، ولكن السعر المطلوب من ريال مدريد قد يؤجل إتمام الصفقة.

ويسعى نادي ريال مدريد للحصول على 75 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل إيسكو، لذلك فشلت محاولات يوفنتوس في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وغاب إيسكو عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لفترات طويلة خلال منافسات الموسم الماضي، ولعب مباراتين فقط هذا الموسم من أصل 4 مواجهات، منهما واحدة فقط كأساسي.