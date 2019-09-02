يوفنتوس مهدد بفقدان فرصة ضم مدافع أرسنال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي يوفنتوس الإيطالي، أصبح مهددًا بعدم التعاقد مع اللاعب الألماني شكودران موستافي مدافع نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى الرغم من تعاقد يوفنتوس مع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي، لكن اليوفي يرغب في ضم مدافع يملك خبرات كبيرة لتعويض إصابة المدافع الإيطالي جورجيو كيليني.

وقالت شبكة سكاي سبورتس نيوز إن تعاقد يوفنتوس مع موستافي، أصبح مهددًا نظرًا لضيق الوقت في سوق الانتقالات الصيفية والتي تُغلق في أوروبا اليوم الاثنين.

أصبح موستافي مهددًا بالابتعاد عن التشكيلة الأساسية لأرسنال بسبب كثرة أخطائه في الدفاع مؤخرًا.

انتهت مباراة أرسنال ضد توتنهام أمس الأحد، التي أُقيمت على ملعب “الإمارات”، في ختام مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.