يوفنتوس يخطط للتخلص من ديبالا

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في بيع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في شهر يناير المقبل، عند بداية فترة الانتقالات الشتوية.

ولا يخطط المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي للاعتماد على ديبالا خلال الموسم الجاري، مما جعل أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي يهتمون بالتعاقد مع ديبالا في يناير.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية إن ساري يشعر بأن ديبالا لن يُناسب خطة يوفنتوس في الموسم الجاري بالإضافة إلى عدم الاحتياج له لتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف البيانكونيري.

وربما يوافق يوفنتوس على بيع ديبالا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.