يوفنتوس يُطارد 3 نجوم من مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي يوفنتوس الإيطالي، أنظاره على التعاقد مع ثلاثي مانشستر يونايتد، الحارس الإسباني دافيد دي خيا والصربي نيمانيا ماتيتش والإيفواري إيريك بايلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية: إن يوفنتوس يريد التعاقد مع الثلاثي حيث تنتهي عقودهم مع اليونايتد بنهاية موسم 2019-2020.

ويعيش مانشستر يونايتد فترة صعبة حاليًّا، حيث حقق نتائج سلبية في أول 4 جولات بالدوري الإنجليزي بتعرضه للتعادل مرتين، والخسارة في مباراة والفوز في مباراة.

وكان دي خيا رفض في الفترة الأخيرة، تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

من ناحية أخرى، يفكر يوفنتوس في ضم اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من نادي برشلونة.