يوفنتوس يُفكر في التخلص من ماريو ماندوزوكيتش

المواطن - محمد سمعه

سيبحث نادي يوفنتوس الإيطالي، عن بيع الثنائي الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش والألماني إيمري تشان، في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وكان ماندوزوكيتش وإيمري تشان خرجا من قائمة اليوفي التي تُشارك في مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وقالت تقارير صحافية تابعة لشبكة جول الرياضية: إن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس لا يخطط للاعتماد على ماندوزوكيتش وتشان في اليوفي خلال الموسم الجاري.

ويذكر أن يوفنتوس سيخوض أول مباراة له في مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 18 سبتمبر الجاري.

وكان إيمري تشان انضم لليوفي قادمًا من ليفربول الإنجليزي، بينما سبق لـ ماندوزوكيتش اللعب في صفوف أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ قبل القدوم ليوفنتوس.