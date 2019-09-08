يومان على إيداع حساب المواطن

يومان على إيداع حساب المواطن

2019/09/08
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تبقى يومان فقط على إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، والمقرر صرفها يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 10 من الشهر الجاري.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.


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