يونايتد يستقر على بديل سولسكاير

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استقروا على بديل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، النرويجي أولي جونار سولسكاير تحسبًا للإطاحة به في أي وقت هذا الموسم.

وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قررت التعاقد مع المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، في حال تدهور نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم مع سولسكاير.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 8 نقاط، من الفوز في مباراتين، والتعادل في مثلهما، والخسارة في لقاء.

على الجانب الآخر، يسير باريس سان جيرمان بشكل مميز مع توخيل، حيث نجح بالأمس في تحقيق الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.