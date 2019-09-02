‎#الأهلي يُعلن موعد انضمام يوسف بلايلي لتدريباته

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي، موعد انضمام نجمه الجديد، الجزائري يوسف بلايلي لتدريبات الراقي، وذلك بعد التعاقد معه.

وقال حساب الأهلي الرسمي في تويتر: “يصل محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يوسف بلايلي إلى جدة للانضمام لتدريبات الفريق الأول بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في أيام الفيفا الحالية والتي ستنتهي في العاشر من شهر سبتمبر الجاري”.

وكان يوسف بلايلي وقّع على عقود انضمامه بشكل رسمي للنادي الأهلي في تونس، الجمعة الماضية، بحضور أحمد الصائغ رئيس الأهلي.

أشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في وقت سابق، إلى أن رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، أنهى رسميًّا إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب يوسف بلايلي قادمًا من الترجي الرياضي التونسي بعقد يمتد حتى عام 2022.

تُوج يوسف بلايلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الترجي عامي 2018 و2019، كما فاز كذلك بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري.