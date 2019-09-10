10 #وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية وأمنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (عدد وظيفتين/ الرياض).

. استشاري علم الأشعة التداخلية (الرياض).

. ميكانيكي عام ثاني (الرياض).

. أخصائي تصوير الاشعة الصوتية (الرياض).

. ممرض أول (الرياض).

. رجل أمن ثالث (الرياض).

. رجل أمن ثانٍ (الرياض).

. ممرض ثالث (عدد وظيفتين/ جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).