10 #وظائف شاغرة لدى هيئة الأوقاف في بريدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في محافظة بريدة.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممثل خدمة عملاء (عدد 5 وظائف).

. مدير علاقة (عدد وظيفتين).

. مشرف خدمات عملاء (عدد وظيفتين).

. سكرتير المركز.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).