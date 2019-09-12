1000 دينار غرامة ارتداء البيجامة في شوارع الكويت

1000 دينار غرامة ارتداء البيجامة في شوارع الكويت

2019/09/12
الساعة 4:03 مساءً
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المواطن - متابعة

تقدم النائب الكويتي ماجد المطيري باقتراح بقانون، بشأن حماية القيم والآداب والذوق العام، يلزم المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي، ويتضمن القانون المقترح تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة في حالة العود.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية حدّد المطيري 11 صفة لمسلكيات تستوجب العقاب وفق الاقتراح بقانون الذي قدمه، وتتضمن ما يلي:

  •  الظهور بزي يحمل صوراً أو عبارات مسيئة للذوق والآداب.
  • التلفظ بألفاظ خادشة للحياء والكرامة.
  • التنقل بملابس داخلية (بيجامة النوم).
  • الكتابة أو الرسم على جدران من دون تصريح رسمي.
  • رفع صوت الموسيقى.
  • إطلاق عبارات عنصرية على الغير.
  • استغلال الأطفال والنساء في أنشطة تسبب خطراً.
  • التعدي على حق الغير في الطوابير والخدمات.
  • تصوير الآخرين خفية بقصد السخرية والمقالب.
  • وضع ملصقات إعلانية على منازل وجدران عمومية وخاصة من دون إذن.
  • البصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات.


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