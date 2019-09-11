11 #وظيفة شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل أول تقديم خدمات تقنية المعلومات.

. أخصائي إدارة العقود.

. أخصائي أول تقديم خدمات تقنية المعلومات.

. أخصائي تقديم خدمات تقنية المعلومات.

. مدير الحسابات.

. مدير قسم عمليات محطات التنقل.

. مشرف برنامج القيادة.

. مدير قسم إدارة حملات المدفوعة مقدمًا.

. مدير قسم تصميم تسعير التنقل.

. مدير قسم تصميم التسعير السكني.

. قائد فريق اللوجستيات ودعم عمليات الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).