11 #وظيفة شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

11 #وظيفة شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

2019/09/27
الساعة 10:01 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق البيئة.

. أخصائي علاج طبيعي أول.

. محلل فني تقنية المعلومات.

. أخصائي بصريات.

. مساعد طبيب الأسنان.

. أخصائي تقني التصوير (عدد 3 وظائف).

. مساعد أول علاج توسيع الأسنان.

. مساعد علاج توسيع الأسنان.

. مهندس مشروع- التخطيط والجدولة.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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