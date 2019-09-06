116 مراقبًا ومنسقًا يجتازون اختبارات نظام SPLIS

المواطن - مروة نبيل

تجاوز 116 مراقبًا ومنسقًا، بينهم 43 منسقًا إعلاميًّا، اختبارات نظام رابطة الدوري السعودي للمحترفين الذكي SPLIS، خلال ورشة العمل التي عُقدت اليوم الجمعة.

واحتضنت قاعة المؤتمرات الإعلامية في إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ورشة العمل التي عقدتها لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم.

وقدم رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات بالرابطة، سلمان النمشان، ورشة العمل بحضور البريطاني جايكوب كولين رئيس لجنة الحكام المكلف، وممثلين عن لجان المسابقات والانضباط في اتحاد الكرة، ولجنة المسابقات في الرابطة.

وشرح النمشان آلية العمل عبر النظام الإلكتروني SPLIS، والذي يعنى بتسجيل كل ما يتعلق بمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين إلكترونيًّا.

وخضع جميع المشاركين في ورشة العمل إلى اختبار عملي لكيفية رفع التقارير لجميع المشاركين على مباريات افتراضية، شملت كل ما يتعلق بتقارير الحكام وأحداث المباريات، وتقارير مراقبي ومنسقي المباريات، وتقارير المنسقين الإعلاميين، بجانب تقارير مختلف الجهات واللجان المشتركة في التنظيم.

ومن جهة أخرى، كرّمت لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في الرابطة خلال الورشة، مراقب المباريات إيهاب خوجة؛ بمناسبة حصوله على الرخصة الآسيوية في مراقبة المباريات، بعد اجتيازه اختبارات مراقبي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الماضي.