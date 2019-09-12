12 متحدثًا في منتدى مخاطر الاستثمار بتركيا

المواطن - الرياض

تنظم هيئة الصحفيين السعوديين المنتدى العربي الأول بعنوان “دور الإعلام في التوعية بمخاطر الاستثمار الخارجي.. تركيا نموذجًا”.

وتضم الجلسة الأولى للمنتدى الذي ينطلق اليوم الثلاثاء في مقر الهيئة بالرياض، مستقبل الاقتصاد التركي في ظل سياسات الحكومة، ويدير الجلسة يحيى الأمير ويتحدث خلالها مصطفى بكري وخالد العثمان وأحمد الكعبي ومحمد الملا.

أما الجلسة الثانية ضمن المنتدى الذي يستمر من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، فهي بعنوان “مخاطر الاستثمار في تركيا”، حيث يديرها حمد المحمود ويتحدث فيها سامي العبيدي ويسري الشرقاوي وراشد الفوزان وعبدالله الجنيد.

وبالنسبة إلى الجلسة الثالثة فهي بعنوان “حقيقة الحملات الترويجية في الإعلام الجديد” وتديرها مها منصور، ويتحدث فيها ملاك الحسيني ونوف الغامدي وأماني العجلان وعبدالله العييدي.