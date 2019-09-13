13 #وظيفة صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، وبقيق.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق المشروع- مدير التمريض.

. مستشار خدمات المرضى.

. مساعد معالج الجهاز التنفسي.

. مساعد معدات الرعاية التنفسية.

. ممرض أول- وحدة العناية الحرجة.

. ممرض أول- وحدة غسيل الكلى.

. ممرض أول- وحدة العناية الطبية الجراحية.

. أخصائي الوقاية من العدوى.

. مساعد فني مختبر.

. ممرض أول- الطوارئ.

. منسق أول سلامة المرضى.

. أخصائي أشعة- الرنين المغناطيسي.

. أخصائي تغذية.

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).