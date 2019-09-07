133 فيديو على قناة تركي آل الشيخ خلال ساعة

133 فيديو على قناة تركي آل الشيخ خلال ساعة

2019/09/07
الساعة 9:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطلق المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، رسميًّا، قناته على موقع يوتيوب.

وبالرغم من أن بيانات القناة تشير إلى أن تدشينها تم لأول مرة في يوليو الماضي إلا أن كل المقاطع التي تضمنتها القناة تم رفعها في ساعة واحدة خلال هذا اليوم.

وتنوعت المقاطع المنشورة على قناة تركي آل الشيخ في اليوتيوب بين الأغاني والجلسات الطربية والشيلات.

كما تضمنت القناة بالطبع معظم الأغاني التي كتب كلماتها تركي آل الشيخ.

وبلغ عدد المشتركين في القناة حتى كتابة هذا الخبر أكثر من نصف مليون مشترك.



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