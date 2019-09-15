15 ألف ريال سلاح #الأهلي للفوز على #النصر

المواطن - محمد سمعه

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي في الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية عن طريق الفوز على النصر، اليوم، خلال لقاء الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُقام مباراة الأهلي والنصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن إدارة الأهلي حددت 15 ألف ريال كمكافأة لكل لاعب في الفريق الأول بالراقي، في حال نجح في الفوز على النصر في لقاء اليوم.

ولعب الأهلي ضد النصر 22 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ودائمًا ما تتسم مواجهات الفريقين بالندية الشديدة، والتكافؤ في النتائج.

ونجح الراقي في الفوز 8 مرات، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في 7 مواجهات، وخيم التعادل على نتيجة 7 مباريات لفريق الأهلي ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي ضد النصر اليوم، يقع الراقي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن العالمي صاحب المركز الخامس.