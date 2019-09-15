15 #وظيفة بالهيئة الملكية بالجبيل من خلال التأهيل والإحلال

المواطن - الجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 15 وظيفة شاغرة (للرجال) لحملة الثانوية العامة فما فوق، من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل في الشركات التالية (شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة، وشركة أساس العالمية المحدودة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشركات:

1- شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات.

2- أفيردا السعودية العالمية المحدودة.

3- شركة أساس العالمية المحدودة.

الوظائف:

1- كهربائي سيارات.

2- حارس أمن.

3- مُشغل مركز الاتصال.

4- مُهندس كهربائي.

5- مُحاسب.

6- مُراقب عمال المشتريات.

7- فني النظام المركزي لجمع المعلومات (سكادا).

8- كهربائي سيارات.

9- مُراقب عمّال ميكانيكا (بنزين / ديزل).

10- مشغل حاسب آلي.

11- مشرف مستودع.

12- كهربائي الفلطية المتوسطة (وظيفتان).

13- موظف مشتريات.

14- مسئول مشتريات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين 2019/09/16م.

طريقة التقديم:

– لمزيد من المعلومات ومعرفة الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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