15 #وظيفة شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس الحسابات/ المراقب المالي (مكة المكرمة).

. مشرف خدمات الضيوف (جدة).

. طاهي- مشرف المطبخ (مكة المكرمة).

. مساعد المراقب المالي (جدة).

. مدير علاقات النزلاء (الرياض).

. مدير العلاقات العامة (الرياض).

. طاهي حفلات (الرياض).

. رئيس الطهاة (الرياض).

. مساعد مدير النادي الصحي (الرياض).

. مسؤول الأغذية والمشروبات (الرياض).

. مدير الشؤون المالية (الرياض).

. مشرف خدمات الضيوف (الرياض).

. موظف خدمة الضيوف (الرياض).

. موظف بوابة استقبال الضيوف (الرياض).

. موظف خدمة العملاء (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)