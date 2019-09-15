15 #وظيفة شاغرة للجنسين بشركة النهدي في 10 مدن

15 #وظيفة شاغرة للجنسين بشركة النهدي في 10 مدن

2019/09/11
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض وصيدليات الشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، وحائل، والخبر، وأبها، وخميس مشيط، وعنيزة”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كابتن توصيل طلبات (عدد 12 وظيفة/ الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، وأبها، وخميس مشيط).

– مساعدة صيدلي (عنيزة).

– مساعدة صيدلي (حائل).

– مساعدة صيدلي (الدمام).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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