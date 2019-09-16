16 #وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل أنظمة تقنية المعلومات (عدد وظيفتين).

. مدير تطبيقات تقنية المعلومات.

. مستشار العقود (عدد 3 وظائف).

. مخطط تحليل البيانات (عدد وظيفتين).

. أخصائي صيانة- وحدة الورش الميكانيكية.

. مهندس- مشاريع.

. منسق وزارة التجارة.

. أخصائي مقدر التكاليف.

. مهندس معدات (عدد 3 وظائف).

. أخصائي هندسة عمليات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).