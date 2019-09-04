1790 جولة رقابية لسياحة المدينة وتحرير 347 محضراً

المواطن - المدينة المنورة

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة أنها نفذت خلال العام الهجري 1440هـ، عدد 1790 جولة رقابية على جميع الأنشطة السياحية في حين تعاملت السياحة مع 2234 بلاغاً وشكوى وردت إليها من خلال قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف السياحي، إضافةً إلى أن الفرق الرقابية الميدانية التابعة لسياحة المدينة المنورة حررت 347 محضراً وثّقت فيه عدد من المخالفات المرصودة على أداء القطاع ومستوى الخدمات المقدمة لنزلاء دور الإيواء السياحي.

كما انتهت من مراجعة مخططات 166 منشأة إيواء سياحي تحتوي على 2088 مفتاح إيواء سياحي تشتمل على مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية وكذلك الوحدات السكنية المفروشة، كما قامت الهيئة بإصدار 132 رخصة للإيواء السياحي، وكذلك منحت 22 رخصة للممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وأصدرت 19 رخصة لوكالات السياحة والسفر، ومنحت 65 رخصة للإرشاد السياحي بالإضافة إلى إصدار 11 تصريحاً لمكاتب حجز وحدات الإيواء بمنطقة المدينة المنورة.

ومن جهته، ذكر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني أن هناك منظومة من العمل المتكامل والمتناغم بين اللجان الميدانية والمكاتب الإدارية المختصة بمتابعة البلاغات عبر الهاتف السياحي أو مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف لرصد أي شكوى أو ملاحظة من شأنها الارتقاء في الخدمات السياحية المقدمة وتحقيق كافة متطلبات الجودة.

وأفاد بأن المفتشين الميدانيين بالهيئة يعملون بكفاءة وفاعلية لتنفيذ الجولات التفتيشية بشكل متواصل لمراقبة المنشآت السياحية، وضبط المخالفات، ومتابعة التقيد بالأسعار وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب، لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المدينة المنورة.

وأضاف المدني: شهدت المنطقة إصدار تراخيص جديدة لدور الإيواء السياحي في عدد من المواقع لمواكبة أعداد الزوار المتزايدة التي تشهدها المدينة المنورة على مدار العام.