19 #وظيفة شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية بينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مستشفى الهيئة الملكية بينبع الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب مقيم- الأطفال (للسعوديين).

. طبيب مقيم- أمراض النساء والتوليد.

. طبيب مقيم- جراحة (للسعوديين).

. أخصائي مسجل- علم الغدد الصماء.

. أخصائي مسجل- علاج وحشو الأسنان.

. أخصائي مسجل- طب الأسنان.

. أخصائي مسجل- الطوارئ.

. أخصائي مسجل- التخدير.

. أخصائي مسجل- صحة الأسرة والمجتمع.

. استشاري- طب الأسرة والمجتمع.

. استشاري- حديثي الولادة.

. استشاري- جراحة الأطفال.

. استشاري- الأمراض المعدية.

. استشاري- الروماتيزم.

. استشاري- وحدة العناية المركزة.

. استشاري- أمراض الكلى.

. استشاري- أمراض النساء والتوليد.

. استشاري- الطب النفسي.

. استشاري- جراحة العظام بالمنظار.

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)