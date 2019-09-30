2000 تذكرة هدية من رومارينهو والبيشي لجماهير #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

قرر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينهو وعبدالعزيز البيشي، دعم جماهير العميد بـ2000 تذكرة، لحضور مباراة التعاون المقبلة من المدرجات.

وجاءت هذه الخطوة من رومارينهو والبيشي لتحفيز جماهير الاتحاد على حضور المباريات ودعم الفريق الأول لكرة القدم في مباراته الهامة ضد التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الاتحاد نظيره التعاون، مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.