24 #وظيفة شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والأمنية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة كوبيريون الشرق الأوسط المحدودة، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة الزامل للصيانة والتشغيل، وشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الخدمات اللوجستية (عدد وظيفتين للجنسين).

– فني تكييف (للرجال).

– محاسب (عدد وظيفتين للرجال).

– مصممة جرافيك (للنساء).

– مفتشة مرافق (للنساء).

– مشغل معدات ثقيلة (عدد وظيفتين للرجال).

– مسؤول مشتريات (للرجال).

– كهربائي الفولتية المنخفضة (عدد 3 وظائف للرجال).

– موظف مشتريات (للرجال).

– مراقب عمال المشتريات (للرجال).

– فني النظام المركزي لجمع المعلومات (للرجال).

– مشغل حاسب آلي (للرجال).

– مشرف مستودع (للرجال).

– كهربائي الفولتية المتوسطة (عدد وظيفتين للرجال).

– سائق معدات ثقيلة (للرجال).

– حارس أمن (عدد 3 وظائف للرجال).

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).