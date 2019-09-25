25 ورقة عمل في مؤتمر مكافحة العدوى العالمي

المواطن - الرياض

تعقد مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، للسنة الثانية على التوالي، المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية، بالتعاون مع شركة (نوليكس)، وذلك من 28-30 / أكتوبر 2019م، في فندق الفيصلية بالرياض.

وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، العقيد دكتور عبدالرحمن بن ناصر العضياني، أن نجاح المؤتمر بنسخته الأولى يحفزنا لبذل المزيد من العمل المميز والاختيار المناسب للمتحدثين وأوراق العمل، التي تصب في مصلحة الممارس الصحي والمهتمين بمجال مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية.

وأوضح أن المؤتمر يشتمل على 25 ورقة علمية و10 ورش عمل ومعرضًا مصاحبًا للمؤتمر، يساهم فيه 25 شركة محلية وعالمية.

وأضاف العضياني أن المؤتمر اعتمد 27 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويهدف في محاوره إلى التعرف على المستجدات في مجال مكافحة العدوى والتصدي للأمراض المعدية، وآخر ما توصلت له الأبحاث السريرية في هذا المجال، والتعرف على ما يتم طرحة وتداوله في الأسواق العالمية من اللقاحات والمضادات والسياسات المصاحبة لها

ولفت إلى أنه في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظي به الخدمات الطبية للقوات المسلحة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان فإن التصدي للأمراض المعدية ومكافحة العدوى في القطاع الصحي تنامت بشكل يدعو للفخر لدى الممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية الصحية، وهذا ينعكس إيجابًا على الخطط الرامية لتطوير القطاع الصحية من خلال الرؤية الوطنية 2030، التي راهنت على النهوض في قطاعات الدولة، وعلى رأسها القطاع الصحي والذي يعد مكافحة العدوى فيه لبنة رئيسية في مواجه الأمراض والتصدي لها.

وتجدر الإشارة أن المؤتمر سيحظى بمشاركات دولية وإقليمية ومحلية من أبرز المتحدثين في هذا المجال؛ وذلك لتغذية كافة محاور المؤتمر وسيكون التسجيل على الرابط التالي: هنا