25 #وظيفة بالإدارة العامة لأندية ضباط قوى الأمن

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة لأندية ضباط قوى الأمن توفر 25 وظيفة شاغرة على بند التشغيل الذاتي، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- رئيس طهاة.

2- طباخون.

3- حلواني.

4- مقدم طعام.

5- صانع قهوة.

6- خبازون.

7- جزارون.

8- عامل عادي.

9- منظف أواني.

10- عامل غسيل أواني.

11- عامل مشتل.

12- عامل زراعي.

13- سائق حافلة كبيرة.

14- حلاق رجالي.

15- عامل تعبئة وتغليف.

16- عامل شحن وتفريغ.

17- عامل ري.

18- عامل نظافة.

19- عامل نظافة مباني.

20- بناء.

21- دهّان.

22- لحّام.

23- نجّار.

24- سبّاك.

25- مُبلط.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- خبرة في مجال العمل (لبعض المهن).

3- أن يجيد اللغة الإنجليزية (لبعض المهن).

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/30هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/02/11هـ.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]