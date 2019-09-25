25 #وظيفة بالشركة السعودية للموانئ لحملة الثانوية

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 25 وظيفة شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة بالدمام، بمسمى (سائق شاحنة)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سائق شاحنة (للرجال – العدد 25 وظيفة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- رخصة نقل ثقيل (سارية المفعول).

المميزات:

1- الراتب الأساسي 4,000 ريال.

2- بدل سكن 25%.

3- بدل نقل 10%.

4- مكافأة سنوية.

5- دورات تدريبية.

الوصف الوظيفي:

– قيادة الشاحنات لنقل البضائع والمواد ثقيلة الوزن بطريقة آمنة ودون تأخير.

المهام الوظيفية:

1- فحص المحرك والفرامل والحالة العامة للشاحنة قبل بدء كل رحلة.

2- قيادة الشاحنات وفقًا لقواعد النقل ولوائحه.

3- الحفاظ على نظافة الشاحنة والتنسيق مع الميكانيكيين والكهربائيين للصيانة والتصليح.

4- اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1441/01/20هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: اضغط هنا