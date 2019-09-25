25 #وظيفة شاغرة في شركة جدارة للاستقدام

25 #وظيفة شاغرة في شركة جدارة للاستقدام

2019/09/15
الساعة 12:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة جدارة للاستقدام من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر 25 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بالمنطقة الشرقية، بمسمى (مُحصل إيرادات)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنة؛ بينما الوصف الوظيفي: تحديد مواقع العملاء وإخطارهم بالحسابات المستحقة الدفع والمتأخرة وحثهم على السداد، والتوصية بمسار العمل ، والتحصيل الفوري من البوابات.

وأوضحت شركة جدارة أن المميزات تتمثل فيما يلي: “الراتب الأساسي 4,500 ريال، بدل سكن، بدل نقل، مكافأة سنوية، عمولات، دورات تدريبية”.

وأضافت أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/16هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا


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