250 #وظيفة للجنسين في 29 مدينة على مستوى المملكة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة لاند مارك العربية من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 250 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لأماكن العمل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

1- الرياض.

2- الدمام.

3- بريدة.

4- أبها.

5- تبوك.

6- جازان.

7- عرعر.

8- الجبيل.

9- القطيف.

10- جدة.

11- الخبر.

12- الطائف.

13- مكة المكرمة.

14- محايل.

15- خميس مشيط.

16- سبت العلايا.

17- الباحة.

18- بلجرشي.

19- نجران.

20- الهفوف.

21- بيشة.

22- حائل.

23- عنيزة.

24- الزلفي.

25- ينبع.

26- الرس.

27- رأس تنورة.

28- المدينة المنورة.

29- الخفجي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/11هـ وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي (مع تحديد الموقع إلى Saudi Arabia): اضغط هنا