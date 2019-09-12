259 وظيفة للجنسين تطرحها غرفة الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (259) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة حمد عبدالله المنيع.

– روضة أنير الأهلية.

– شركة أمنكو.

– شركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة (البيك).

– مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري.

– شركة المطاعم الأهلية (امريكانا).

– الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مبيعات.

. حارس نقل أموال.

. سائق نقل أموال.

. منسق موارد بشرية.

. منسق شؤون موظفين.

. مهندس فني.

. مهندس صيانة.

. منسق تدريب.

. ممرض.

. موظف خدمة عملاء.

. حارس أمن.

. معلمة رياض أطفال.

. حاضنة أطفال.

. موظفة خدمة عملاء.

. ممرضة.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019م؛ وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).