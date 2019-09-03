3 أسباب وراء تراجع مستوى #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بمستوى مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، قبل أن يتراجع أداؤه، ويبدأ بشكل مخيب للآمال هذا الموسم.

الوحدة

وبدأ الوحدة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالخسارة ضد الاتفاق بهدفين دون رد، قبل أن يسقط في الجولة الثانية بنتيجة 2/1 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الصاعد حديثًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، وتنتظره مباراة هامة أمام النادي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

السبب الأول

وأكد الإعلامي محمد الخميس أن وجود لجنة فنية أثر بالسلب على فرسان مكة، وقال: “وجود لجنة فنية لمناقشة المدرب في أخطائه أمر غير مقبول وهذا ما حدث من إدارة الوحدة لأنه يهز ثقة اللاعبين في المدرب”.

وتابع الخميس خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “الوحدة لم يحقق النجاحات المرجوة التي توازي المصروفات الكبيرة للنادي”.

السبب الثاني

وانتقد الإعلامي الرياضي نبيل النقشبندي لاعبي فرسان مكة الأجانب، وقال: “مدرب الوحدة لم يوفق في اختياراته الأجنبية مع الفريق رغم التجهيزات الممتازة قبل المعسكر الصيفي”.

السبب الثالث

وأشار النقشبندي إلى أن رحيل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، أثر كثيرًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الموسم الماضي وحتى الآن.

وكان كاريلي قد أعلن رحيله عن نادي الوحدة بعد الجولة الـ13 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما ساهم في تراجع نتائج فرسان مكة.