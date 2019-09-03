3 أسباب وراء تعادل السعودية واليمن

المواطن - مروة نبيل

أثار أداء الأخضر في مباراة السعودية واليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة غضب الجماهير، التي كانت تطمح في بداية قوية، أملًا في حسم التأهل إلى المونديال مبكرًا.

السعودية واليمن

ولعبت السعودية واليمن بالأمس على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

وفض محسن محمد اشتباك التعادل السلبي في مباراة السعودية واليمن عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يُسجل هتان باهبري التعادل في الدقيقة 23، وهز المنتخب اليمني شباك الأخضر في الدقيقة 37، وأحرز سالم الدوسري التعادل في الدقيقة 48.

وتُعد مباراة السعودية واليمن هي المواجهة الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الذي سبق وقاد الأخضر في لقاء مالي الودي، والذي انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.

السبب الأول

وأكد الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي أن غياب الانسجام بين لاعبي الأخضر، هو أحد أسباب التعادل في مباراة السعودية واليمن بالأمس، وقال: “توقعت عدم الانسجام لمنتخبنا، ولكن لم أتوقع عدم وجود أي هيبة لنجومنا”.

السبب الثاني

وأشار نقشبندي إلى عدم وجود خطة واضحة للأخضر في مباراة السعودية واليمن بالأمس، وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “منتخبنا ليس له شكل في الملعب.. ولم نشاهد أمام اليمن إلا اجتهادات فردية فقط”.

السبب الثالث

وانتقد الإعلامي محمد الخميس غياب التركيز لدى لاعبي الأخضر خلال مباراة السعودية واليمن وقال: “لو كان هناك جدية أكثر من لاعبي المنتخب لما حدثت الأخطاء البدائية التي شاهدناه أمام اليمن”.

وأضاف خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “صدارة المجموعة لازالت متاحة.. ولكن لن نضرب بنتائج كبيرة لأننا لا نملك لاعبين مميزين مثل السابق جودة اللاعبين في نزول”.