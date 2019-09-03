3 أمور تُهدد استمرار سييرا مع #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد لانتقادات شديدة، وذلك بعد خسارة العميد يوم الجمعة الماضية من فريق ضمك في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوجد ثلاثة أمور تُهدد بقاء سييرا كمدرب لنادي الاتحاد وهي كالتالي:

أولًا.. الخسارة من الهلال وتوديع دوري أبطال آسيا أمر أساسي قد يؤدي إلى إقالة سييرا من تدريب العميد.

ثانيًا.. إحضار سييرا للاعبين التشيلي لويس خيمينيز والأرجنتيني إيمليانو فيتشيو لم يكن جيدًا لأن الثنائي لم ينجح في إقناع جماهير الاتحاد بقدراته الفنية.

ثالثًا.. قناعات سييرا الفنية تُهدد استمراره مع الاتحاد بسبب تغيير خطة اللعب أو الاعتماد على عناصر بديلة لعناصر أخرى.

وانقلبت جماهير الاتحاد على أداء خط الدفاع في صفوف العميد، بجانب مطالبة البعض منهم برحيل اللاعب التشيلي لويس خيمينيز عن صفوف الفريق؛ بسبب عدم تقديمه لأداء جيد خلال الفترة الأخيرة في مباريات الاتحاد.

أداء الاتحاد في مباراة ضمك، سبب قلقًا لـ جماهير العميد والتي تستعد لمباراة الهلال غدًا في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستُقام مباراة الهلال والاتحاد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض معقل أزرق العاصمة.

وكان سييرا تولى تدريب الاتحاد خلفًا للكرواتي سلافين بيليتش ونجح في إنقاذ العميد من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.