3 أندية سويسرية ترفض التعاقد مع سانوجو
بعد هروبه من الاتحاد

3 أندية سويسرية ترفض التعاقد مع سانوجو

2019/09/11
الساعة 6:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نجم نادي الاتحاد الهارب، سيكو سانوجو يسعى للانضمام إلى أحد الأندية السويسرية خلال الفترة الحالية، إلا أنه يجد صعوبة في الحصول على عرض.

وأشارت التقارير إلى أن سانوجو حاول الانضمام إلى 3 أندية سويسرية، ولكن قوبل طلبه بالرفض لاكتمال صفوفهم، فيما أكدت بعض الصحف نقلًا عن أحد المصادر من نادي سيون أن التعاقد مع نجم الاتحاد الهارب أمر غير مطروح حاليًا.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع سانوجو صاحب الـ30 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد حتى صيف 2022، قبل أن يفسخ اللاعب الإيفواري عقده من تلقاء نفسه ويُغادر المملكة دون إذن.

وجاء تصرف سانوجو بعدما قام نادي الاتحاد بتحويله إلى قائمة اللاعبين الاستثمار، أملًا في تسويقه وبيعه وتحقيق استفادة مالية منه، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب التشيلي لويس سييرا.


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