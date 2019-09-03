3 أهداف للأخضر بـ مباراة السعودية ضد مالي

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لخوض مباراة السعودية ضد مالي الودية، والتي تنطلق غدًا الخميس في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وبالطبع يسعى هيرفي رينارد لمتابعة أحداث مباراة السعودية ضد مالي، خاصة أنها المباراة الأولى له منذ توليه مسؤولية تدريب الأخضر في يوليو الماضي خلفًا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وسيكون الهدف الأول للفرنسي رينارد من مباراة السعودية ضد مالي هو رؤية العناصر التي اختارها لمعسكر الدمام من أجل معرفة من سيبقى ومن سيرحل عن تشكيلة الأخضر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المنتخب السعودي مُطالب بتحقيق نتائج إيجابية تُرضي جماهيره في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

أما الهدف الثاني من مباراة السعودية ضد مالي هو تقديم الأخضر لمستوى جيد يُطمئن الجماهير، والتي لم تكن سعيدة بأداء المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 وفي بطولة كأس أمم آسيا يناير الماضي، والتي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيكون الهدف الثالث من مباراة السعودية ضد مالي هو وضع الإستراتيجية المناسبة والتركيز على التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي عند مواجهة المنتخب اليمني في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الأسبوع المقبل.

ويذكر أن مباراة السعودية ضد مالي ستُقام غدًا الخميس الخامس من سبتمبر على ملعب الأمير محمد بن فهد، وسيكون الحضور الجماهير الجماهيري للمباراة بالمجان.

وقبل إقامة مباراة السعودية ضد مالي، قال المدافع عمر هوساوي: “لاعبو الأخضر عليهم مسؤولية كبيرة، وهي حمل شعار الوطن، وأمامنا مهمة كبيرة جميعنا لتشريف الكرة السعودية، رغم صعوبة هذه التصفيات؛ كون جميع المنتخبات تتطلع للتأهل، ولا يوجد منتخب قوي أو ضعيف وعلينا احترامها، ونعدها منتخبات منافسة وقوية حتى نكون أمامها أقوياء”.

واختتم هوساوي تصريحاته قائلًا قبل مباراة السعودية ضد مالي: “كان هناك اجتماع مع رينارد لمعرفة فلسفته التي شرحها لنا في أول لقاء لنا معه في الفندق، وأبلغنا بأهمية المرحلة المقبلة، وعلينا بذل الجهد من أجل الوصول إلى ما نصبو إليه”.