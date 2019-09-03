3 جراحات قلب معقدة تنقذ حياة ثلاثة أشخاص في نجران

المواطن -واس

أسهم أطباء جراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران في إجراء 3 عمليات ناجحة عالية الخطورة في مركز الامير سلطان وذلك لثلاث مرضى وإنقاذ حياتهم وعودة النبض للقلب بشكل طبيعي.

وأوضحت صحة نجران أن العملية الأولى عبارة جراحة قلب مفتوح معقدة للشرايين التاجية لمريض حيث تمكن خلالها الأطباء من زراعة ثلاثة شرايين تاجية وإصلاح ضعف شديد في عضلة القلب , والحالة الثانية لمريض تطلبت حالته التدخل السريع لإنقاذ حياته بعد تعرضه لإصابة في القلب بجانب الأورطي حيث تمكن الأطباء من التعامل معها بنجاح واستقرار حالته ولله الحمد .

وأضافت أنه تم إجراء عملية ثالثة في نفس اليوم لمريض يعاني من تهتك شرياني تطلبت حالته إجراء دعامة علاجية سريعة لإنقاذ حياته وقد تمكن من خلالها الفريق الطبي من وضع دعامة الأورطي واستقرار الشريان .

وأشارت صحة نجران إلى أنه تم إجراء العمليات في توقيت متقارب على مدار أكثر من 12 ساعة وباستخدام غرفتي عمليات القلب ومعمل القسطرة في آن واحد , وجميع المرضى يتلقون الرعاية الصحية وهم بصحة جيدة بفضل الله .