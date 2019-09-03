3 حالات لتغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية

3 حالات لتغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية

2019/09/30
الساعة 3:37 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - الرياض

كشفت الأحوال المدنية أن هناك 3 حالات يتم فيها تغيير صورة الشخص في الهوية الوطنية.

وقال حساب العناية بالعملاء في معرض رده على استفسار مواطنة تشكو من تغير ملامحها عما كانت عليه في صورة الهوية الوطنية بالقول : يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وفي سياق آخر قالت العناية بالعملاء حول مسؤولية الإبلاغ عن حالة الطلاق إنه إذا تم الطلاق ولم يبلغ الزوج، فعلى الزوجة أو ولي أمرها مراجعة الأحوال بصك الطلاق ويتم فصلها عن طليقها في سجل الأسرة وإرجاعها لسجل والدها.


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