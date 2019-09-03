3 مشاريع رقمية تفوز بجوائز هاكاثون التمور

المواطن - واس

اختتمت، أمس ، فعاليات هاكاثون التمور “Dates Hackathon” بالرياض، الذي جاء بتنظيمٍ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بهدف إيجاد حلول مبتكرة في المجال الزراعي وتسخير الخدمات التقنية، ودعم مجالات الاقتصاد الرقمي.

وحظي 150 مشاركاً في فعاليات هاكاثون التمور جرى اختيارهم من بين 1000 متقدم عبر رابط الفعالية وعلى مدى أيام انعقادها الثلاث والمدعومة بمجموعة من برامج التدريب المكثفة وورش العمل.

وتأهلت لنهائي الهاكاثون الثلاثة مشاريع رقمية فائزة بجوائز الهاكاثون، حيث حصل صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 30.000 ريال على مشروعه الذي تتمحور فكرته حول إنشاء كود لكل نخلة به جميع بياناتها، بالإضافة لتحليل بياناتها لزيادة الإنتاجية والتنبؤ بها.

فيما حصل صاحب المركز الثاني على جائزة قدرها 20.000 ريال على مشروعه, الذي يقوم على فكرة تطوير تطبيق يعمل على اكتشاف ومعالجة النخل من الحشرات مثل حشرة العثة، إضافة إلى احتوائه على فكرة لتصوير النخل الموجود بواسطة كاميرات الدرون المعروف عنها دقتها العالية مقارنةً بالأقمار الصناعية وغيرها من وسائل التصوير الفضائي عالية الجودة، ومن ثم تخزين

الصور على سحابة إلكترونية، وصولاً لعرض أشكال النخيل وتحليلها واكتشاف العيوب الموجودة بها.

بينما حصل صاحب المركز الثالث على جائزة تبلغ قيمتها 10.000 ريال على مشروعه, الذي تتمثل فكرته في ابتكار جهاز إلكتروني لقياس مستوى المياه الجوفية عن طريق ما يسمى بتقنية الحساسات الإلكترونية.

أكد معالي وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أن الوزارة تركز على تطوير الشراكات مع الجهات كافة، لتصميم وابتكار حلول متقدمة تجابه التحديات التي تواجه بعض القطاعات وتحد من نموها، موضحاً أن هاكاثون التمور كشف عن أفكار وحلول مبتكرة متميزة، شارك في تطويرها وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق مجموعة متنوعة من فرق العمل، شملت العقول المبدعة من المبرمجين وخبراء التصميم الثلاثي الأبعاد وخبراء الزراعة في المملكة.

يُذكر أن رعاية وزارة الاتصالات لفعالية “هاكثون التمور” جاءت في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من أجل تحقيق توجهاتها الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تسخير التقنية للمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.