300 يورو عقوبة برشلونة بسبب صفقة جريزمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عقوبة نادي برشلونة بسبب شكوى أتلتيكو مدريد بتفاوض إدارة البارشا مع الفرنسي أنطوان جريزمان قبل المدة القانونية.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني وقع غرامة قدرها 300 يورو فقط على برشلونة، ورفضت لجنة المنافسة طلب القاضي بإغلاق ملعب “كامب نو”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي أتليتكو مدريد يستطيع الاستئناف على قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال 10 أيام عمل من صدوره.

وكان القاضي طلب بإغلاق ملعب “كامب نو”، بسبب الغرامة الضئيلة التي تم فرضها على برشلونة، مقارنة بإمكانياته الاقتصادية.

وتقدم أتلتيكو مدريد بشكوى ضد برشلونة يتهمه بالتفاوض مع جريزمان قبل موعد تخفيض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، ما يعني أحقيته في الحصول على 80 مليون يورو أخرى نظير انتقال لاعبه إلى البارشا.