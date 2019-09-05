31 #وظيفة شاغرة للجنسين بهيئة الأوقاف في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في المدن التالية: “القصيم، والطائف، والأحساء”.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. سكرتير المركز (القصيم).

. ممثل خدمة عملاء (عدد 5 وظائف/ القصيم).

. مدير علاقة (عدد وظيفتين/ القصيم).

. مشرف خدمات عملاء (عدد وظيفتين/ القصيم).

. مشرفة قسم (الطائف).

. مشرفة قسم (الأحساء).

. سكرتير المركز (الطائف).

. ممثل خدمة عملاء (عدد 5 وظائف/ الطائف).

. ممثل خدمة عملاء (عدد 5 وظائف/ الأحساء).

. مدير علاقة (عدد وظيفتين/ الطائف).

. مشرف خدمات عملاء (الطائف).

. مدير مركز خدمات الأوقاف (الطائف).

. سكرتير المركز (الأحساء).

. مشرف الفرع (عدد وظيفتين/ الأحساء).

. مدير علاقة (الأحساء).

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).