34 جريمة قتل بينهم 5 نساء.. ميليشيا الحوثي ترتكب 636 انتهاكًا خلال أسبوع

المواطن - واس

أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرها الأسبوعي حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 25 أغسطس 2019م وحتى 2 سبتمبر 2019م.

وكشف التقرير عن ارتكاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، (636) انتهاكاً بحق المدنيين في المحافظات التي تسيطر عليها توزعت تلك الجرائم والانتهاكات بين:

– جرائم القتل خارج نطاق القانون:

سجل الفريق الميداني للشبكة (34) حالة قتل بينهم (5) نساء، و(3) أطفال منها (4) حالات نتيجة طلق ناري، و حالتان نتيجة رواجع المقذوفات، وحالة واحدة تصفية للمعتقل في سجون الميليشيا بصنعاء، و(3) حالات نتيجة أعمال القنص، و(4) حالات نتيجة للقصف العشوائي على المنازل السكنية، و(8) نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات.

كما سجل الفريق (3) حالات اغتيال في محافظة إب ضد مجهول بينهم الشابة ولاء صادق الجبري 19 عاماً بمحافظة إب.

وسجلت قيام ميليشيات الحوثي باغتيال الشيخ الموالي لها أحمد الشعملي أثناء تناوله طعام الغداء في مطعم بصنعاء.

كما سجل الفريق وفاة شيخ مسن 62 عاماً بأزمة قلبية أثناء مراجعته عن أولاده المختطفين لدى مليشيات الحوثي منذ عام دون أي تهمه.

– جرائم الإصابة:

وثقت الشبكة (36) حالة إصابة بينهم طفلان و(6) نساء.

– نهب الممتلكات والمصالح الخاصة ومداهمة المنازل:

سجل التقرير (19) حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين منها (9) حالات في محافظة إب، و(3) حالات في محافظة صنعاء و(3) حالات في محافظة ذمار، وحالتان في ريمة، إضافة إلى حالتين في محافظة صعدة.

– السطو المسلح على الممتلكات الخاصة وإحراق المنازل:

سجل الفريق حالة إحراق منزل المواطن علي أحمد الحبابي بمديرية يريم شمال محافظة إب وسط انتشار كبير ومخيف لجرائم السرقات والسطو على الممتلكات العامة والخاصة في مختلف مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية وسرقة سيارتة.

كما سجلت الشبكة (20) حالة سطو على أملاك وعقارات المواطنين من قبل قيادات حوثية في محافظة إب خلال فترة التقرير، إضافة إلى نهب منزل أحد المغتربين في المملكة والاعتداء على النساء ونهب جميع المقتنيات من ذهب وسلاح وجنابي في محافظة ذمار.

ورصد الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (49) حالة تضرر للأعيان المدنية والمركبات منها (32) حالة تضرر جزئي لمنازل المواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة نتيجة القصف الهستيري والعشوائي لمليشيات الحوثي على منازل المدنيين

– الانتهاكات التي طالت المرافق الصحية والمستشفيات:

وثق الفريق (11) حالة انتهاكات طالت المستشفيات والقطاعات الصحية حيث قصفت مليشيات الحوثي مستشفى 22 مايو في محافظة الحديدة إضافة إلى أثنين مركز صحية أخرى.

كما قامت مليشيات الحوثي بإغلاق (8) مستشفيات في العاصمة صنعاء، كما جددت مليشيات الحوثي قصفها على مطاحن البحر الأحمر في الحديدة و(3) محطات بنزين أخرى.

– تقويض سلطات الدولة:

رصد التقرير (131) حالة انتهاك فيما يخص تقويض سلطات الدولة حيث قامت المليشيات بفصل (122) تربوياً واستبدالهم بآخرين موالين للحوثيين، كما قامت المليشيات الحوثية بتغيير (9) مديري مدارس في صنعاء واستبدالهم بآخرين موالين لهم.

كما تعرض المعلم أحمد الحميدي لإصابة بالغة عقب تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين حوثيين في منطقة جرافة في محافظة إب.

ورصد التقرير قيام المليشيات الحوثية بإصدار تعميمات تعسفية في الأوساط التربوية تضمنت منع غياب أي معلم رغم استمرار إيقاف مرتباتهم ومنع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل.

كما رصد الفريق الميداني قيام مليشيات الحوثي بنقل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى أحياء آهلة بالسكان وكذلك إلى المساجد حيث نقلت مليشيات الحوثي مؤخرا كميات كبيرة من الأسلحة إلى بدروم مسجد السلام بحي الحصبة في صنعاء.

– جرائم الاختطافات والاعتقالات التعسفية:

وثق الفريق الميداني للشبكة (12) حالة اختطاف وإخفاء قسرياً طالت المدنيين في كلٍّ من ذمار وإب وصنعاء والحديدة.

كما رصد الفريق استمرار الميليشيات الحوثية في بيع المساعدات الإغاثية في الأسواق السوداء وحرمان المستحقين منها.

– التجنيد مقابل الغذاء:

رصد الفريق إجبار (50) مواطناً في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية تمنحها المنظمات الإغاثية.