352 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص في الرياض

352 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص في الرياض

2019/09/29
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

كشفت غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن موعد إقامة (ملتقى توظيف مهن المحاسبة)، والذي يتم من خلاله طرح 352 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) لدى 18 شركة بالقطاع الخاص.

وأوضحت غرفة الرياض أن موعد الملتقى سيكون صباح يوم الخميس بتاريخ 1441/02/04هـ الموافق 2019/10/03م (في تمام الساعة 8:00 صباحاً)، وذلك في مدينة الرياض – قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن – نادي عبدالمحسن السويلم للأعمال (الدور الأول).

 


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