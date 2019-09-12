38 برنامجًا لموظفات الجهات الحكومية المرتبطة بالعمل الدبلوماسي والدولي

38 برنامجًا لموظفات الجهات الحكومية المرتبطة بالعمل الدبلوماسي والدولي

2019/09/12
الساعة 9:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ينظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية 38 برنامجا تدريبيا لموظفات وزارة الخارجية والجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي والدولي، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 26 ديسمبر 2019 م في مقر المعهد بمدينة الرياض.
ويستمر كل برنامج خمسة أيام يتلقى خلاله المتدربات مختلف المعارف والمهارات الخاصة بالعمل الدبلوماسي والدولي، و من هذه البرامج: السياسة الخارجية السعودية، القانون الدبلوماسي والقنصلي، الرصد والمتابعة الإعلامية، إعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية، مهارات العرض والإلقاء الدبلوماسي، قواعد المراسم، الدبلوماسية العامة، العلاقات العامة في العمل الدبلوماسي، الأمن السيبراني، منظمات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، الدبلوماسية الرقمية، التحليل السياسي للعلاقات الثنائية والمتعددة، قمة العشرين.
ويأتي تنفيذ المعهد لهذه البرامج في إطار اهتمامه بالارتقاء بأداء منسوبات وزارة الخارجية والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي والدولي.


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