4 عناصر تمنع #الاتحاد من المنافسة

المواطن - محمد سمعه

خيّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد آمال وطموحات جماهيره، وذلك عقب الخسارة من ناديي ضمك والهلال في آخر جولتين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى توديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد الهلال.

وفتحت الجماهير الاتحادية النار على إدارة أنمار الحائلي بجانب إلقاء جم غضبها على المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا حيث طالبت بإقالته من تدريب الفريق.

قال الناقد الرياضي عادل عصام الدين: أرى أن وجود خوسيه لويس سييرا وأحمد كعكي مع وجود إيمليانو فيتشيو وكارلوس فيلانويفا سيضعون الفريق في المركز الخامس، الفريق بهذه الأسماء لن ينافس.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان قرر إلغاء عقده مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز عقب خسارة العميد من الهلال يوم الثلاثاء الماضي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

قال حساب يحمل اسم عبدالعزيز عبر تويتر بعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري: “لاعبون كبار وما يقدرون يلعبون مباراة كاملة، البيشي برة القائمة، في أحد مهزوم يطلع مهاجم ويدخل ظهير أو مدافع؟! من بعد المباراة هذي لازم ينطرد سييرا”.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة، نادي التعاون غدًا في الجولة الثانية والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.